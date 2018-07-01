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Прайс-лист[обновляется ежедневно]


Instagram, Vkontakte

Русскоязычные подписчики -- 0.007$

Лайки -- 0.0026$

Просмотры видео -- 0.001$

Комментарии -- 0.027$

Репосты -- 0.005$

Пакет/200 подписчиков+1000 лайк+50 коммент+50 репост/ -- 5$

Youtube

Просмотры -- 0.001$

Лайки -- 0.027$

Комментарии -- 0.02$

Подписчики -- 0.054$

Пакет/3000 просмотров+50 лайк+40 коммент+30 репост/ -- 5$

Facebook

Русскоязычные подписчики -- 0.008$

Лайки -- 0.0026$

Просмотры видео -- 0.001$

Комментарии -- 0.03$

Репосты -- 0.005$

Комплекс/200 подписчиков+1000 лайк+50 коммент+50 репост/ -- 6$

Telegram

Подписчики/Участники  -- 0.005$

Reddit

Реддит апвоты(Reddit UpVotes) -- 0.05$     

Реддит даунвоты(Reddit DownVotes) -- 0.05$

Spotify

Проигрывания(Plays) -- 0.0012$

Веб трафик

[30 дней]*100 посетителей в день -- 0.005$

Соц сигналы (социальные сигналы)*

Репост Вашей ссылки в Facebook с комментарием -- 0.026$

Репост Вашей ссылки в Twitter с комментарием -- 0.026$

Репост Вашей ссылки в Вконтакте с комментарием -- 0.026$

Репост Вашей ссылки в МойМир с комментарием -- 0.026$

Репост Вашей ссылки в Одноклассники с комментарием -- 0.026$


Для полного списка услуг пожалуйста зарегистрируйтесь.
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Telegram-@SmmStudia / Skype-SmmStudia
smmstudiadotcom@gmail.com 
 +1(918) 578-4788

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