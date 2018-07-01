Простая, автоматическая платформа для продвижения в соцсетях, роста продаж и популярности
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Kачественные лайки, просмотры, подписчики, комментарии для Инстаграм, Вконтакте, Ютуб, Фейсбук а также услуги по привлечению целевой аудитории
Более 11000 положительных отзывов о нас на Kwork.ru
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Прайс-лист[обновляется ежедневно]
Instagram, Vkontakte
Русскоязычные подписчики -- 0.007$
Лайки -- 0.0026$
Просмотры видео -- 0.001$
Комментарии -- 0.027$
Репосты -- 0.005$
Пакет/200 подписчиков+1000 лайк+50 коммент+50 репост/ -- 5$
Youtube
Просмотры -- 0.001$
Лайки -- 0.027$
Комментарии -- 0.02$
Подписчики -- 0.054$
Пакет/3000 просмотров+50 лайк+40 коммент+30 репост/ -- 5$
Facebook
Русскоязычные подписчики -- 0.008$
Лайки -- 0.0026$
Просмотры видео -- 0.001$
Комментарии -- 0.03$
Репосты -- 0.005$
Комплекс/200 подписчиков+1000 лайк+50 коммент+50 репост/ -- 6$
Telegram
Подписчики/Участники -- 0.005$
Reddit
Реддит апвоты(Reddit UpVotes) -- 0.05$
Реддит даунвоты(Reddit DownVotes) -- 0.05$
Spotify
Проигрывания(Plays) -- 0.0012$
Веб трафик
[30 дней]*100 посетителей в день -- 0.005$
Соц сигналы (социальные сигналы)*
Репост Вашей ссылки в Facebook с комментарием -- 0.026$
Репост Вашей ссылки в Twitter с комментарием -- 0.026$
Репост Вашей ссылки в Вконтакте с комментарием -- 0.026$
Репост Вашей ссылки в МойМир с комментарием -- 0.026$
Репост Вашей ссылки в Одноклассники с комментарием -- 0.026$
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+1(918) 578-4788
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